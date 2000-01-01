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Журналисты по ошибке `похоронили` мужа королевы Британии | Фото: Jan Smith/Flickr02.08 18:30   MIGnews.com

Мужа королевы Британии по ошибке "похоронили"

Интернет-редакция британского издания Telegraph оказалась в эпицентре неприятнейшего конфуза – на сайте издания была опубликована статья о кончине супруга королевы Великобритании – 96-летнего принца-консорта Филиппа.

Статья, озаглавленная как "НЕ ВЫПУСКАТЬ НЕ ВЫПУСКАТЬ НЕ ВЫПУСКАТЬ Принц Филипп, герцог Эдинбургский, умер в возрасте XX лет" (HOLD HOLD HOLD Prince Philip, Duke of Edinburgh, dies ages XX), была через короткое время заменена на заметку о встрече принца со служащими Королевского морского флота. Впрочем в кэше поисковика Google все еще сохранилась изначальная версия статьи.
Журналисты по ошибке `похоронили` мужа королевы Британии

"В Букингемском дворце объявили о смерти в возрасте ХХ герцога Эдинбургского, самого долгоживущего консорта в британской истории. Принц Филипп, которого королева описала, как свою "силу и поддержку" в течение своего рекордно долго правления, ушел из жизни ХХХХХХ. Как ожидается, в течение семи дней в соответствии с его пожеланиями будет проведена королевская похоронная церемония", - говорится в тексте заметки.

Из всего следует вывод, что сотрудники интернет-редакции по ошибке опубликовали заготовку статьи на случай настоящей смерти супруга королевы.

Но это не смогли обойти вниманием сотрудники других британских СМИ.


"У кого-то в The Telegraph будет очень плохой день", - пишет журналистка Sky News Рейчел Андерсон.


А журналистка Guardian Рианнон Косслет иронично назвала случившееся, цензурно выражаясь, "королевским провалом".

В самом издании уже извинились за оказию.

"Мы искренне извиняемся за совершенную сегодня утром ошибку, которая, конечно же, немедленно была исправлена. Мы в срочнейшем порядке пересмотрим наш издательский процесс", - сообщили в пресс-службе Telegraph.

В самом Букингемском дворце произошедшее никак не комментируют.
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