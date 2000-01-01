02.08 18:30 MIGnews.com

Мужа королевы Британии по ошибке "похоронили"

Royal fuck up https://t.co/bslPrMSYie — Rhiannon L Cosslett (@rhiannonlucyc) 2 августа 2017 г.

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Интернет-редакция британского издания Telegraph оказалась в эпицентре неприятнейшего конфуза – на сайте издания была опубликована статья о кончине супруга королевы Великобритании – 96-летнего принца-консорта Филиппа.Статья, озаглавленная как "НЕ ВЫПУСКАТЬ НЕ ВЫПУСКАТЬ НЕ ВЫПУСКАТЬ Принц Филипп, герцог Эдинбургский, умер в возрасте XX лет" (HOLD HOLD HOLD Prince Philip, Duke of Edinburgh, dies ages XX), была через короткое время заменена на заметку о встрече принца со служащими Королевского морского флота. Впрочем в кэше поисковика Google все еще сохранилась изначальная версия статьи."В Букингемском дворце объявили о смерти в возрасте ХХ герцога Эдинбургского, самого долгоживущего консорта в британской истории. Принц Филипп, которого королева описала, как свою "силу и поддержку" в течение своего рекордно долго правления, ушел из жизни ХХХХХХ. Как ожидается, в течение семи дней в соответствии с его пожеланиями будет проведена королевская похоронная церемония", - говорится в тексте заметки.Из всего следует вывод, что сотрудники интернет-редакции по ошибке опубликовали заготовку статьи на случай настоящей смерти супруга королевы.Но это не смогли обойти вниманием сотрудники других британских СМИ."У кого-то в The Telegraph будет очень плохой день", - пишет журналистка Sky News Рейчел Андерсон.А журналистка Guardian Рианнон Косслет иронично назвала случившееся, цензурно выражаясь, "королевским провалом".В самом издании уже извинились за оказию."Мы искренне извиняемся за совершенную сегодня утром ошибку, которая, конечно же, немедленно была исправлена. Мы в срочнейшем порядке пересмотрим наш издательский процесс", - сообщили в пресс-службе Telegraph.В самом Букингемском дворце произошедшее никак не комментируют.