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Националисты перепутала сиденья в автобусе с мусульманками 03.08 03:38   MIGnews.com

Националисты перепутали автобусные сиденья с мусульманками

Довольно любопытный эксперимент провел некий Юхан Слоттавик в закрытом норвежском Facebook-сообществе правого направления "Отечество превыше всего" (Fedrelandet viktigst). Мужчина опубликовал снимок группы женщин в парандже, едущих в автобусе, спросив мнение на этот счет у других юзеров.

Долго себя ждать реакция не заставила: недовольные подписчики написали больше 100 гневных комментариев, критикуя иммиграционную политику Осло и поддерживая запрет на ношение паранджи в общественных местах.

Стоит отметить одну важную деталь: на фотографии не было ни одной женщины – ни в парандже, ни без. Фотограф снял пустые автобусные сиденья.

"Я выложил фотографию чтобы посмотреть, что произойдет", - написал в итоге, выразив удивление тем, как много людей увидело на снимке женщин в парандже
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