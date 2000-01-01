Что мешает вам стать хорошим гитаристом?

Для многих из нас гитара – это нечто вдохновляющее. Достаточно один раз взглянуть на ее тонкий гриф, великолепно натянутые струны…и в сердце появляется благоговейный трепет! Просыпается желание взять инструмент в свои руки и сыграть самую дерзкую и красивую композицию.
Куда пойти обучаться?
Наверняка вы знаете немало случаев, когда люди с прирожденными способностями к музыке так и не реализовали свой потенциал. Дети часто бросают обучение на полпути, оставляя в душе обиду на преподавателей и неприятие музыкального образования в принципе.
Непонимание учеником «скучного» сольфеджио и возможности применения теории при подготовке к исполнению приводит к потере мотивации к занятиям. В наше время все стремительно меняется, но, к сожалению, не методика преподавания в государственных музыкальных школах.
Индивидуальные занятия с учителем – это другая зона, где мудрость соседствует с творчеством, живой интерес со свободой познания. По теории будет рассказано ровно столько, сколько нужно знать, и не больше. Ассоциация репетиторов поможет отыскать хорошего педагога, чтобы обучение игре на гитаре было нескучным и эффективным.
Гитара для каждого
Современные подростки готовы слушать свои записи на телефонах все школьные переменки и обеденные перерывы. Они явно обожают музыку. Ненавидя при этом уроки музыки и занятия в музыкальной школе.
Это относится и к обучению игре на гитаре. Как долго сможет поклонник альт-рока отрабатывать технические приемы на классической композиции? Какой будет результат, когда проигрываемая мелодия вызывает не бурю восторга, а раздражение?
Открытое мышление и свобода от стереотипов – то, что отличает профессионала. Он услышит и постарается понять ученика, подберет материал по вкусу, задав толчок к саморазвитию. Грамотный репетитор способен разжечь в ученике такую страсть к гитаре, что тот будет приходить задолго до начала занятий и совершенно игнорировать каникулы.
Правило 10 000 часов
Навыки игры на гитаре улучшаются с опытом — как при рисовании или занятиях спортом. На то, чтобы приблизиться к гитарному гуру Джо Сатриани, можно потратить годы, но дорога будет легкой, если она в радость.
Путь состоит из последовательного освоения фишек гитариста:
постановка рук
умение держать медиатор
переменный штрих
перебор
фингерстайл
баррэ и т.д.
Существующее сегодня у многих людей стремление к быстрым результатам – самый заклятый враг мастерства. Исследование Андерса Эриксона, проведенное в Академии музыки в Берлине в 1990-х годах, показало любопытный факт: единственным отличием студентов профессионального уровня от их одногруппников-любителей стал «багаж» в 10 000 часов упражнений.
Ученым не удалось отыскать ни одного студента с высоким уровнем игры на инструменте, который не прикладывал особых усилий. Также не нашли ни одного музыканта, который отработал 10 000 часов, достигнув при этом лишь среднего уровня.
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