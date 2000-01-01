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Марк Цукерберг публично попросил прощения 02.10 16:45   MIGnews.com

Марк Цукерберг публично попросил прощения

Руководитель компании Facebook Inc публично попросил прощения у всех, кого кода-либо обидел своими словами или поступками. Программист-миллиардер написал пост на своей страничке в соцсети и приурочил его к Йом-Кипуру.

"Йом-Кипур - самый священный для евреев день в году, когда мы размышляем о своих словах и поступках и просим прощения за наши ошибки. Хочу обратиться ок всем, кого я обидел в этом году. Я прошу у вас прощения и обещаю, постараюсь стать лучше.

За все те случаи, когда моя работа не объединяла людей, как задумывалось изначально, а разъединяла их, я также прошу прощения. Я буду работать для того, чтобы стало лучше. И желаю всем нам стать лучше в грядущем году. И пусть имена всех нас будут записаны в книге жизни."
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