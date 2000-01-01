03.10 01:54 MIGnews.com

Педофилия или искусство: Художник оголился перед 4-летней

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Довольно необычный перформанс представил на суд публики бразильский художник Вагнер Шварц - он разделся догола, лег на пол Музея современного искусства Сан-Паулу и позволил всем желающим взаимодействовать с его телом.Бразильская общественность отреагировала на это неоднозначно."Когда я стою или лежу голым и уязвимым, я позволяю своей аудитории взаимодействовать с моим телом. Я предлагаю им создавать картины, используя мое тело", - так поясняет сие действие сам Шварц, утверждая, что он лишь копировал скульптур Лидии Кларк.Скандал разразился, когда в YouTube было опубликовано видео, на котором вокруг нагого мужчина ползает 4-летняя девочка и с одобрения своей матери его касается. Бразильцы обвинили артиста в поощрении педофилии и обратились с соответствующим заявлением в прокуратуру Сан-Паулу, которая тут же завела на Вагнера Шварца дело.Тут уже за художника вступилась администрация музея, заявив, что данный проект никак не связан с эротикой и не содержит эротического подтекста, а все действия девочки совершались с разрешения и под надзором ее матери.