2017 - самый безопасный год для авиации

2017 год был признан самым безопасным для авиаперелётов.
По данным голландской консалтинговой фильмы и авиационной группы безопасности, которая отслеживает авиакатастрофы, в прошлом году среди коммерческих пассажирских самолётов была отмечена нулевая смертность от несчастных случаев.
"2017 год стал самым безопасным для авиации", - заявил Адриан Янг, сотрудник голландской консалтинговой фирмы
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По подсчётам компании, коэффициент несчастных случаев для крупных коммерческих пассажирских рейсов составляет 0,06 на миллион рейсов или один несчастный случай на каждый 16 миллионов полётов.
В 2016 году, для сравнения, было зафиксировано 16 аварий и 303 случая со смертельным исходом.
Таким образом, 2017 год стал "самым безопасным годом не только по числу несчастных случаев со смертельным исходом, а и с точки зрения смертельных случаев".
За последние два десятилетия смертность в авиации стала стремительно и неуклонно падать по всему миру. Так, в 2005 году насчитали 1015 смертей в результате авиакатастроф.