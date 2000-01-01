03.01 10:28 MIGnews.com

2017 - самый безопасный год для авиации

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2017 год был признан самым безопасным для авиаперелётов.По данным голландской консалтинговой фильмы и авиационной группы безопасности, которая отслеживает авиакатастрофы, в прошлом году среди коммерческих пассажирских самолётов была отмечена нулевая смертность от несчастных случаев."2017 год стал самым безопасным для авиации", - заявил Адриан Янг, сотрудник голландской консалтинговой фирмыПо подсчётам компании, коэффициент несчастных случаев для крупных коммерческих пассажирских рейсов составляет 0,06 на миллион рейсов или один несчастный случай на каждый 16 миллионов полётов.В 2016 году, для сравнения, было зафиксировано 16 аварий и 303 случая со смертельным исходом.Таким образом, 2017 год стал "самым безопасным годом не только по числу несчастных случаев со смертельным исходом, а и с точки зрения смертельных случаев".За последние два десятилетия смертность в авиации стала стремительно и неуклонно падать по всему миру. Так, в 2005 году насчитали 1015 смертей в результате авиакатастроф.