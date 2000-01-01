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2017 - самый безопасный год для авиации | Фото: Thinkstock03.01 10:28   MIGnews.com

2017 - самый безопасный год для авиации

2017 год был признан самым безопасным для авиаперелётов.

По данным голландской консалтинговой фильмы и авиационной группы безопасности, которая отслеживает авиакатастрофы, в прошлом году среди коммерческих пассажирских самолётов была отмечена нулевая смертность от несчастных случаев.

"2017 год стал самым безопасным для авиации", - заявил Адриан Янг, сотрудник голландской консалтинговой фирмы
.
По подсчётам компании, коэффициент несчастных случаев для крупных коммерческих пассажирских рейсов составляет 0,06 на миллион рейсов или один несчастный случай на каждый 16 миллионов полётов.

В 2016 году, для сравнения, было зафиксировано 16 аварий и 303 случая со смертельным исходом.

Таким образом, 2017 год стал "самым безопасным годом не только по числу несчастных случаев со смертельным исходом, а и с точки зрения смертельных случаев".

За последние два десятилетия смертность в авиации стала стремительно и неуклонно падать по всему миру. Так, в 2005 году насчитали 1015 смертей в результате авиакатастроф.
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