03.01 12:31 MIGnews.com

Американскую авиакомпанию обвинили в антисемитизме

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Сотрудники американской авиакомпании Delta Air Lines подали иск на предприятие и обвинили в ущемлении прав евреев или израильтян, которые там работают.Одна из бывших сотрудников Delta Air Lines в данном иске утверждает, что была уволена по причине того, что она еврейка. Ещё одна истица, также еврейка, занимавшая должность бортпроводницы, заявила о том, что она потеряла работу по причине того, что воспользовалась сертификатом сотрудника Delta для обеспечения льготного полета мужчине-еврею. Таким образом, она была уволена за нарушение внутренних правил компании, в которых указывается, что льготами можно пользоваться лишь близким людям и родственникам сотрудников, а с тем мужчиной она, якобы, не была близко знакома.При этом, по словам женщины, она знает этого мужчину уже около 40 лет, а своё увольнение расценивает как пример антисемитизма.Помимо всего прочего, в иске бывших и действующих сотрудников компании также упоминается, что сотрудников еврейского происхождения лишают роста в компании, а в отношении пассажиров проявляется откровенная неприязнь во время полетов самолетов компании в Израиль.Истцы требуют от Delta выплаты компенсации и восстановления в должности.В заявлении авиакомпании говорится, что руководство Delta Air Lines выступает против какой-либо дискриминации.