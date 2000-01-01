03.01 13:42 MIGnews.com

Charlie Hebdo: "три года внутри консервной банки"

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Сатирический журнал Charlie Hebdo выпустил номер, посвященный третьей годовщине нападения на него террористов, передает ТАСС.В передовой статье редакция посетовала, что несет крупные финансовые расходы, чтобы обеспечить безопасность издания, превратив рабочее место на специальный бункер в целях обезопасить своих сотрудников от повторного нападения террористов.Специальный номер вышел в традиционном стиле редакции под названием "Три года внутри консервной банки".Главный редактор Charlie Hebdo карикатурист Рисс (Лоран Суриссо) пишет,что в год они вынуждены выделять примерно 1-1,5 млн евро, которые идут на полицейское сопровождение работников и охраны здания, укрепление входа в помещение редакции и другие меры безопасности.Из-за таких мер у журнала резко снизился оборотный капитал. Но редакция дает данные только касающиеся в 2016-го и 2015-го годов. Так, в 2016 году доход Charlie Hebdo составил 19,4 млн. евро, тогда как в 2015 году – 60 млн. евро."Нельзя считать нормальным, что печатное издание в демократической стране вынуждено тратить половину доходов от продажи своих номеров в киосках на обеспечение безопасности журналистов и помещений, где они работают", - приводит агентство слова главного редатора Рисса.Напомним, 7 января 2015 года в здание Charlie Hebdo ворвались несколько террористов вооруженных автоматами Калашникова и начали стрельбу по сотрудникам редакции. В результате атаки погибли 11 человек. Террористический акт стал началом серий терактов во Франции, которые привели к смерти 241 человека.