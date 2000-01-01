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Фото из Twitter: Catherine Field ‏ 03.01 13:42   MIGnews.com

Charlie Hebdo: "три года внутри консервной банки"

Сатирический журнал Charlie Hebdo выпустил номер, посвященный третьей годовщине нападения на него террористов, передает ТАСС.

В передовой статье редакция посетовала, что несет крупные финансовые расходы, чтобы обеспечить безопасность издания, превратив рабочее место на специальный бункер в целях обезопасить своих сотрудников от повторного нападения террористов.

Специальный номер вышел в традиционном стиле редакции под названием "Три года внутри консервной банки".

Главный редактор Charlie Hebdo карикатурист Рисс (Лоран Суриссо) пишет,что в год они вынуждены выделять примерно 1-1,5 млн евро, которые идут на полицейское сопровождение работников и охраны здания, укрепление входа в помещение редакции и другие меры безопасности.

Из-за таких мер у журнала резко снизился оборотный капитал. Но редакция дает данные только касающиеся в 2016-го и 2015-го годов. Так, в 2016 году доход Charlie Hebdo составил 19,4 млн. евро, тогда как в 2015 году – 60 млн. евро.

"Нельзя считать нормальным, что печатное издание в демократической стране вынуждено тратить половину доходов от продажи своих номеров в киосках на обеспечение безопасности журналистов и помещений, где они работают", - приводит агентство слова главного редатора Рисса.

Напомним, 7 января 2015 года в здание Charlie Hebdo ворвались несколько террористов вооруженных автоматами Калашникова и начали стрельбу по сотрудникам редакции. В результате атаки погибли 11 человек. Террористический акт стал началом серий терактов во Франции, которые привели к смерти 241 человека.
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