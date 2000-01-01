Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Власти Индии хотят ограничить доступ к мавзолею Тадж-Махал 04.01 02:32   MIGnews.com

Власти Индии хотят ограничить доступ к Тадж-Махалу

Власти Индии хотят ограничить доступ к мавзолею Тадж-Махал в Агре, сообщает South China Morning Post.

Как предполагается, такое решение связано с обеспечением сохранности исторического памятника. Его стены состоят из белого мрамора, который истирается, загрязняется и повреждается посетителями, которыхв 2016 году насчитали более 6,5 миллиона человек, из которых большинство представители Индии.

Если соответствующий проект примут, максимальное количество посетителей- инидийцев в Тадж-Махале ограничат до 40 тысяч человек в день ( сейчас около 79 тыс.). Такие меры не распространяются на туристов: иностранцы платят на много больше, чем местные. Чтобы поведать один из самых знаменитых архитектурных памятников в мире, туристу необходимо заплатить 1000 рупий (около 16 долларов), тогда как индийцам –40 рупий.

Тадж-Махал – мавзолей-мечеть в Агре на берегу реки Джамна. Он был построен по приказу потомка Тамерлана – падишаха Империи Великих Моголов Шах-Джахана в память о его жене Мумтаз-Махал, которая умерла при рождении четырнадцатого ребенка. Он также был похоронен в этом мавзолее.

Особенностью этого памятника, является сочетание элементов индийского, персидского и арабского стилей. С 1983 года Тадж-Махал считается объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО с формулировкой "жемчужина мусульманского искусства Индии, один из общепризнанных шедевров архитектурного наследия, которым восхищаются во всем мире".
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
01:07
В Подмосковье пантера убила человека
23:15
Польша обнародовала реестр насильников
22:19
Брюссель отказался комментировать выборы в Каталонии
21:54
В Нигерии смертник взорвал себя в мечети: 11 погибших
21:36
ПА начнет платить Израилю за электричество для Газы
20:55
Немецкий политик отказался приветствовать солдат США
20:44
Евросоюз – Израилю: Смертная казнь – бесчеловечно
19:54
КСИР объявил "конец мятежа" в Иране
19:11
"Из-за смертной казни будут похищать евреев по всему миру"
18:39
Третий ракетный обстрел Израиля за сутки
18:11
Ким Чен Ын обходит США
17:56
Арикат: Из-за Трампа будут голодать палестинские дети
17:17
Новый ракетный обстрел Эшколь
17:08
На иранских демонстрациях арестован европейский шпион
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus