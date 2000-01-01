04.01 02:32 MIGnews.com

Власти Индии хотят ограничить доступ к Тадж-Махалу

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Власти Индии хотят ограничить доступ к мавзолею Тадж-Махал в Агре, сообщает South China Morning Post.Как предполагается, такое решение связано с обеспечением сохранности исторического памятника. Его стены состоят из белого мрамора, который истирается, загрязняется и повреждается посетителями, которыхв 2016 году насчитали более 6,5 миллиона человек, из которых большинство представители Индии.Если соответствующий проект примут, максимальное количество посетителей- инидийцев в Тадж-Махале ограничат до 40 тысяч человек в день ( сейчас около 79 тыс.). Такие меры не распространяются на туристов: иностранцы платят на много больше, чем местные. Чтобы поведать один из самых знаменитых архитектурных памятников в мире, туристу необходимо заплатить 1000 рупий (около 16 долларов), тогда как индийцам –40 рупий.Тадж-Махал – мавзолей-мечеть в Агре на берегу реки Джамна. Он был построен по приказу потомка Тамерлана – падишаха Империи Великих Моголов Шах-Джахана в память о его жене Мумтаз-Махал, которая умерла при рождении четырнадцатого ребенка. Он также был похоронен в этом мавзолее.Особенностью этого памятника, является сочетание элементов индийского, персидского и арабского стилей. С 1983 года Тадж-Махал считается объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО с формулировкой "жемчужина мусульманского искусства Индии, один из общепризнанных шедевров архитектурного наследия, которым восхищаются во всем мире".