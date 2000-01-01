04.01 03:41 MIGnews.com

Playboy может отказаться от печатной версии журнала

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Playboy может отказаться от печатной версии журнала. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.По ее сведеньям, руководство компании Playboy Enterprises серьезно задумалось о будущем печатной версии, но еще не приняло окончательного решения."Мы хотим сосредоточиться на том, что мы называем "мир Playboy", который гораздо обширнее, чем небольшое печатное издание, унаследованное из прошлого", - цитирует газета слова руководителя Playboy Enterprises Бена Кона.Конан также сообщил, что планирует в течение этого года осуществить трасформацию Playboy Enterprises из "медийной компании в ту, которая занимается управлением брендом".После смерти основателя эротического журнала, Хью Хефнера, 35% акций Playboy Enterprises, принадлежащих ему, перешли в руки его наследникам. Теперь они хотят продать свою часть другому владельцу компании - Rizvi Traverse.Между Rizvi Traverse и Хефнером была договоренность, что печатная версия журнала не перестанет выходить при жизни основателя. Кроме того, у Хефнера имелись полномочия, позволяющие ему накладывать запрет на некоторые сделки, но эти права к его наследникам не перешли.Издание отмечает, что в последние годы печатная версия мужского журнала была очень убыточной для компании, а его тираж сократился в несколько раз.Кон сообщил, что в перспективе корпорация все внимание будет уделять транзакциям, которые связанные с брендом, а не продолжению работы "в старом режиме". Поскольку одним из главных источников дохода для Playboy Enterprises являлись сделки по передаче прав на использование бренда Playboy другим фирмам, например, разрешение на использование их логотипов и самого наименования на различной продукции или ночных клубах.Журнал Playboy выходит в более чем 20 странах, в том числе в России. В США журнал издается с 1953 года.