Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







04.01 03:41   MIGnews.com

Playboy может отказаться от печатной версии журнала

Playboy может отказаться от печатной версии журнала. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

По ее сведеньям, руководство компании Playboy Enterprises серьезно задумалось о будущем печатной версии, но еще не приняло окончательного решения.

"Мы хотим сосредоточиться на том, что мы называем "мир Playboy", который гораздо обширнее, чем небольшое печатное издание, унаследованное из прошлого", - цитирует газета слова руководителя Playboy Enterprises Бена Кона.

Конан также сообщил, что планирует в течение этого года осуществить трасформацию Playboy Enterprises из "медийной компании в ту, которая занимается управлением брендом".

После смерти основателя эротического журнала, Хью Хефнера, 35% акций Playboy Enterprises, принадлежащих ему, перешли в руки его наследникам. Теперь они хотят продать свою часть другому владельцу компании - Rizvi Traverse.

Между Rizvi Traverse и Хефнером была договоренность, что печатная версия журнала не перестанет выходить при жизни основателя. Кроме того, у Хефнера имелись полномочия, позволяющие ему накладывать запрет на некоторые сделки, но эти права к его наследникам не перешли.
Издание отмечает, что в последние годы печатная версия мужского журнала была очень убыточной для компании, а его тираж сократился в несколько раз.

Кон сообщил, что в перспективе корпорация все внимание будет уделять транзакциям, которые связанные с брендом, а не продолжению работы "в старом режиме". Поскольку одним из главных источников дохода для Playboy Enterprises являлись сделки по передаче прав на использование бренда Playboy другим фирмам, например, разрешение на использование их логотипов и самого наименования на различной продукции или ночных клубах.

Журнал Playboy выходит в более чем 20 странах, в том числе в России. В США журнал издается с 1953 года.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:25
"Гаарец": Арье Дери - террорист-смертник
10:20
В доме Билла и Хиллари Клинтон произошел пожар
10:03
Амир Перец: Барак произносит опасные речи
09:47
Насралла: за иранскими протестами - Израиль и США
09:10
Япония ищет сотрудничества с Россией и Китаем против КНДР
09:05
Барак продолжает предсказывать мятеж в ЦАХАЛе
08:44
В ООН отреагировали на планы США приостановить помощь ПА
08:07
Израиль готовится к буре и наводнениям
07:51
Макрон: позиция США и Израиля может привести к войне
07:46
Корпорация Apple может понести убытки до $10 млрд
07:12
Правительство приняло программу депортации нелегалов
07:00
ВВС нанесли удар по инфраструктуре террора в Газе
05:51
Определен цвет волос самых привлекательных женщин
04:45
Пэрис Хилтон подарили кольцо с 20-каратным бриллиантом
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus