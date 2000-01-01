04.01 04:45 MIGnews.com

Пэрис Хилтон подарили кольцо с 20-каратным бриллиантом

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Скандальная американская актриса Пэрис Хилтон получила в подарок на помолвку кольцо с 20-каратным бриллиантом от своего жениха, актера Криса Зилки. Об этом в среду, 3 января сообщает People.Помолвка звезд состоялась на горнолыжном курорте Аспен.Платиновое кольцо с грушевидным бриллиантом Зилка выбрал с помощью эксперта по драгоценным камням Майкла Грина. По словам эксперта, украшение оценивается в два миллиона долларов, отмечает издание."Пэрис рассказала Крису, что ей очень нравится кольцо ее матери с бриллиантом огранки "груша", — рассказал Грин. — И, когда Крис пришел ко мне, эта форма была его главным требованием. Так что грушевидная огранка устроила и жениха, и невесту".