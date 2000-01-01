Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Ученые определили цвет волос самых привлекательных женщин | Фото: Thinkstock04.01 05:51   MIGnews.com

Определен цвет волос самых привлекательных женщин

Мужчинам больше нравятся блондинки, нежели брюнетки. К такому выводу пришли ученые Аугсбургского университета в американском штате Миннесота, пишет Daily Mail.

Специалисты показывали 110 мужчинам фотографии повернутых к объективу спиной женщин со светлыми, черными волосами и шатенок. Большинство представителей сильного пола посчитали блондинок более привлекательными и молодыми. Ученые объясняют это тем, что с возрастом волосы обычно темнеют, и более светлые выглядят более молодыми.

В то же время, большинство мужчин признались, что для брака и создания семьи скорее бы выбрали женщину с темными волосами и шатенок, так как блондинки, по их мнению, более легкомысленны.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:25
"Гаарец": Арье Дери - террорист-смертник
10:20
В доме Билла и Хиллари Клинтон произошел пожар
10:03
Амир Перец: Барак произносит опасные речи
09:47
Насралла: за иранскими протестами - Израиль и США
09:10
Япония ищет сотрудничества с Россией и Китаем против КНДР
09:05
Барак продолжает предсказывать мятеж в ЦАХАЛе
08:44
В ООН отреагировали на планы США приостановить помощь ПА
08:07
Израиль готовится к буре и наводнениям
07:51
Макрон: позиция США и Израиля может привести к войне
07:46
Корпорация Apple может понести убытки до $10 млрд
07:12
Правительство приняло программу депортации нелегалов
07:00
ВВС нанесли удар по инфраструктуре террора в Газе
04:45
Пэрис Хилтон подарили кольцо с 20-каратным бриллиантом
03:41
Playboy может отказаться от печатной версии журнала
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus