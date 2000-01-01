04.01 05:51 MIGnews.com

Определен цвет волос самых привлекательных женщин

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Мужчинам больше нравятся блондинки, нежели брюнетки. К такому выводу пришли ученые Аугсбургского университета в американском штате Миннесота, пишет Daily Mail.Специалисты показывали 110 мужчинам фотографии повернутых к объективу спиной женщин со светлыми, черными волосами и шатенок. Большинство представителей сильного пола посчитали блондинок более привлекательными и молодыми. Ученые объясняют это тем, что с возрастом волосы обычно темнеют, и более светлые выглядят более молодыми.В то же время, большинство мужчин признались, что для брака и создания семьи скорее бы выбрали женщину с темными волосами и шатенок, так как блондинки, по их мнению, более легкомысленны.