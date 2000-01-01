03.01 10:32 MIGnews.com

Трамп придумал антиприз для СМИ: самому продажному и лживому

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Президент США Дональд Трамп придумал новую номинацию под названием "самые продажные и бесчестные СМИ года". Об этом он сообщил в своем Twitter."Я объявлю премию самому бесчестному и продажному СМИ года в понедельник в пять часов. Критериями будут бесчестность и плохая подача информации лживыми СМИ. Не пропустите!" - сказал американский лидерТрамп неоднократно выступал с жесткой критикой многих ведущих СМИ, в особенности телеканала CNN. Например, на прошлой неделе лидер страны опубликовал в Twitter публикацию своего подписчика, на которой изображена подошва ботинка Трампа, а на ней изображен логотип телеканала CNN в пятне крови.