Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Беженка из Сирии получила 91 балл за ЕГЭ по русскому 03.07 22:26   MIGnews.com

Беженка из Сирии получила 91 балл за ЕГЭ по русскому

Беженка из Сирии Иман Хассун получила 91 балл за ЕГЭ по русскому языку. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Забайкальского края.

Иман рассказала, что ее мама родом из Читы, семья до лета 2015 года жила в Идлибе, а потом они решили переехать в родной город матери. Девушка добавила, что общается со своими друзьями в Сирии и они, несмотря на сложные условия, продолжают учиться.

Самой школьнице пришлось учиться писать с нуля. Она сказала, что русский язык был одним из самых сложных предметов в школе, особенно ее смущала буква "ы" - девушка долго тренировала произношение. В итоге Иман не только блестяще сдала экзамен по русскому языку, но и единственная из выпускников своей школы получила золотую медаль.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
22:02
Фракция "Еш Атид" выдвинула вотум недоверия правительству
21:41
Эмманюэль Макрон решил отменить режим ЧП
21:24
9 послам ООН устроили экскурсию по Городу Давида
20:56
Бельгийские сепаратисты запретили шхиту
20:25
Страх Дери: Массовое "огиюривание" нелегалов реформистами
18:42
Закон о справедливой аренде утвержден к принятию Кнессетом
18:24
Башар Асад прекратил боевые действия на юге Сирии
18:21
Эрдоган: Турция построит собственный авианосец
17:57
Катар обвинил страны Залива в попытке переворота
17:24
Либерман: мы не будем извиняться за атаки на Сирию
17:02
Коби Перец просит помилования у президента Ривлина
16:58
Саудовского журналиста уволили за лесть королю Салману
16:06
Дина Даян выбыла из гонки в "Аводе" в пользу Герцога
16:04
Порнозвезда учит вежливости по-плохому
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus