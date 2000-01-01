03.07 22:26 MIGnews.com

Беженка из Сирии получила 91 балл за ЕГЭ по русскому

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Беженка из Сирии Иман Хассун получила 91 балл за ЕГЭ по русскому языку. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Забайкальского края.Иман рассказала, что ее мама родом из Читы, семья до лета 2015 года жила в Идлибе, а потом они решили переехать в родной город матери. Девушка добавила, что общается со своими друзьями в Сирии и они, несмотря на сложные условия, продолжают учиться.Самой школьнице пришлось учиться писать с нуля. Она сказала, что русский язык был одним из самых сложных предметов в школе, особенно ее смущала буква "ы" - девушка долго тренировала произношение. В итоге Иман не только блестяще сдала экзамен по русскому языку, но и единственная из выпускников своей школы получила золотую медаль.