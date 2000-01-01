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Бельгийские сепаратисты запретили шхиту | Фото: Thinkstock03.07 20:56   MIGnews.com

Бельгийские сепаратисты запретили шхиту

Местный парламент Фламандского региона Бельгии единогласно поддержал законопроект, запрещающую ритуальный забой скота без предварительного оглушения. Документ вступит в силу с 2019 года, пишет JTA.

Стоит отметить, что Фландрия – место жительства половина 40-тысячной еврейской общины Бельгии. Остальные 20 000 человек живут в брюссельском регионе. До сих пор кошерные скотобойни Антверпене, столицы фламандского региона, поставляли мясо многим еврейским общинам в Европе.

Законопроект был принят на прошлой неделе вслед за аналогичным решением парламента другого пораженного духом сепаратизма региона – Валлонии, крупнейшего в Бельгии, где однако проживают всего несколько сотен евреев. Здесь запрет на халяльный и кошерный забой скота вступит в силу с сентября 2019 года. Единственным исключением станет забой коров и телят, но лишь до тех пор, пока не будет разработана "более совершенная техника" оглушения.

Напомним, что для кошерного забоя скота, шхиты, необходимо, чтобы животное находилось в сознании в тот момент, когда ему перерезается горло. Аналогичные, хотя и несколько менее ограниченные техники используют мусульмане для халяля. Это, само собой, не могло оставить равнодушными бельгийских защитников животных, которые долгие годы боролись за запрет жестокого забоя. И доборолись.
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