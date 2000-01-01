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У Евгения Осина нет денег на лечение паралича 04.07 03:22   MIGnews.com

Евгения Осина паралича и нет денег на лечение

У звезды 1990-х годов Евгения Осина отказали ноги. Певец, по собственному признанию, с трудом перемещается по квартире. Музыкант пояснил, что произошло из-за проблем с позвоночником.

"Я живу один, с трудом перемещаюсь по квартире. Ощущение, что ползаю по острым ножам. Вдобавок у меня сломано плечо — неудачно ударился о бетонную стену в прошлом месяце", — рассказал Осин порталу Starhit.

По его словам, ему нужна ударно-волновая терапия, на которую у него нет средств.

"Работы у меня нет, авторских перечислений тоже. Остается только просить помощи у людей", — сокрушается 52-летний музыкант.
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