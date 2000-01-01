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instagram03.07 08:29   MIGnews.com

Израильские СМИ: Бритни Спирс отменила встречу с Нетаниягу

Ряд израильских СМИ сообщил, что американская поп-принцесса Бритни Спирс отменила запланированную встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу. Отмечается, что исполнительница отменила ужин с главой правительства в последний момент.

Бритни Спирс и Биньямин Нетаниягу должны были встретиться в воскресенье вечером, 2 июля после поездки певицы в Старый город. Однако после того, как поп-звезду окружили сотни поклонников и папарацци возле Стены Плача, встреча была отменена.

Кроме того, в тот же день певица должна была встретиться с группой молодых пациентов, больных раком.

В канцелярии премьер-министра опровергли сообщения о запланированном ужине Нетаниягу со Спирс, отметив, что вопрос о данной встрече никогда не обсуждался.

Также по сообщениям американского новостного сайта Gossip Cop, информация о запланированном ужине является "ложной". Сайт со ссылкой на инсайдера утверждает, что Бритни Спирс и премьер-министр Израиля никогда "не договаривались о встрече".

Также Gossip Cop отмечает, что группу детей, больных раком на самом деле пригласили на шоу поп-исполнительницы, которое состоится в понедельник вечером, 3 июля, в парке Яркон в Тель-Авиве.
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