03.07 09:22 MIGnews.com

Израиль: от жары пострадали 166 человек

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Согласно данным службы скорой помощи (МАДА) более 166 человек пострадали от жары в воскресенье, 2 июля (с 6.00 до 18.00). По предварительной информации, 77 жителей Израиля почувствовали сильную слабость, 75 человек потеряли сознание, а у 14 израильтян диагностировали обезвоживание.Также сообщается, что 17-летняя девушка была госпитализирована с признаками обезвоживания в Медицинский центр имени Хаима Шибы.Для сравнения, в 2016 году 2 июля количество пострадавших от погодных условий было гораздо меньше: 33 человека потеряли сознание и 8 человек пострадали от обезвоживания."В связи с тяжелыми погодными условиями в МАДА сохраняется режим повышенной готовности, - заявил генеральный директор службы скорой помощи Эли Бин.Он также призвал жителей следовать советам медиков: пить много воды, по возможности находиться в кондиционированных помещениях.В особенности пристально следить за новорожденными, детьми и пожилыми людьми.