04.08 04:58 MIGnews.com

Назван самый сексуальный акцент в мире

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Французский акцент вновь признан самым сексуальным. Но использовать данную привилегию необязательно для обольщения. Так, как пишет Deplacements Pros, французам гораздо проще произвести впечатление на собеседника или банально спросить дорогу у спешащего по своим делам прохожего.По данным исследования, проведенного разработчиками приложения по изучению иностранных языков Babbel среди 15 000 пользователей, французский акцент стал самым сексуальным в мире. Особенно на него падки австралийцы (63%), итальянцы (47%) и американцы (43%).Самим французам очень нравятся итальянская речь (40%), а также английская (23%) и испанская (18%). Самым несексуальным в мире был назван польский акцент. За ним следуют турецкий, датский, нидерландский и русский.