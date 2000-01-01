03.10 21:55 MIGnews.com

Работа ночных автобусов в праздничный период Суккот

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В начале этого учебного года ночные автобусы перешли на зимний режим работы, курсируя в конце недели и во время школьных каникул. В праздничный период Суккот ночные автобусы будут работать с 4 по 13 октября, предлагая безопасную транспортную альтернативу всем празднующим и отдыхающим.Напомним, что ночные автобусные маршруты работают с 24:00 и до 4:00 утра, и ежегодно перевозят сотни тысяч молодых людей, студентов, военнослужащих и рабочих в ночные часы. При этом стоимость билета - обычная цена за проезд в общественном транспорте в дневное время суток. Сегодня существует около 80-ти ночных автобусных маршрутов, которые проезжают через почти 100 населенных пунктов, развозя пассажиров к центрам развлечений и обратно.Ночные автобусы пользуются большим спросом среди молодежи. По данным Минтранса, во время последних летних каникул ночными автобусными линиями воспользовались сотни тысяч пассажиров.Министр транспорта и разведки Исраэль Кац призвал всех празднующих отказаться от поездки в ночное время суток на частном транспорте и воспользоваться общественным. "Ночные автобусы ждут вас. Когда речь идет о молодежи, этот проект особенно оправдывает себя, спасая человеческие жизни. Мы продолжаем расширять этот проект с тем, чтобы те, кто планируют вечер развлечений, смогли воспользоваться безопасной, доступной и дешевой транспортной альтернативой", - отметил министр транспорта и разведки Исраэль Кац.Напомним, что ночные автобусы появились в Израиле 11 лет назад. Сначала это были экспериментальные ночные автобусные маршруты в Иерусалиме, потом в Хайфе, Тель-Авиве и окрестностях, потом на юге страны и т.д.За последний год число пассажиров на ночных автобусных линиях увеличилось на 20% и достигло почти 1,1 миллиона. Кроме того, согласно опросу, проведенному среди молодежи (возраст - 14-30 лет), около 30% опрошенных добираются до мест развлечений на ночных автобусах. Они считают эти маршруты практичными и наиболее часто используемыми. В Минтрансе такой рост числа пассажиров объясняют расширением проекта на дополнительные населенные пункты, а также введением дополнительных рейсов ночных автобусов.В транспортном ведомстве также говорят о росте числа пользователей ночных автобусов в этом году. Ожидается, что этот показатель достигнет 1,25 миллиона.