04.10 01:01 MIGnews.com

Джастину Биберу уже год негде жить

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Американский певец Джастин Бибер подтвердил известное выражение о том, что богатые тоже плачут - поп-идол уже около года вынужден жить в одном из отелей Беверли-Хиллз, так как местные домовладельцы отказываются сдавать ему жилье.Как сообщает издание Page Six, несмотря на то, что суперстар готов отдать за жилье круглую сумму - до 100 тысяч долларов ежемесячно, никто не рискует отдавать ему ключи от своего особняка, так как Бибер известный баламут и многие свои предыдущие жилища приводил в ужаснейшее состояние."Джастин хочет снять большой дом, но многие владельцы особняков в Беверли-Хиллз, которые сдаются в аренду, договорились, что сдавать ему жилье не следует", - цитирует издание одного из голливудских риэлторов.Отмечается, что сейчас он проживает в одном из местных отелей, считаясь там "полупостоянным жильцом".