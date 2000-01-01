Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Как получить водительские документы в дни праздника | Фото: Thinkstock04.10 06:29   MIGnews.com

Как получить водительские документы в дни праздника

В праздничный период Суккот, с 4 по 12 октября (включительно), все офисы Управления по регистрации автотранспорта будут закрыты. В вышеуказанные дни не будет осуществляться прием посетителей в офисах Управления и в отделах Минтранса, а также не будут проводиться экзамены по практическому вождению ("тесты").

Водителям предоставляется возможность получения части услуг, связанных с регистрацией автотранспорта и оформлением водительских удостоверений. Так, например, можно получить дубликат водительских прав и техпаспорта автомобиля, а также оплатить соответствующую пошлину в 700 почтовых филиалах страны, компьютеризированных автоматах (ришьёмат), установленных в десятках филиалах сети "Супер-Фарм" и торговых центрах. Дополнительная информация и услуги - на сайте Минтранса www.mot.gov.il, а также посредством Телефонного справочного Центра Минтранса (по тел. *5678 или 1-222-5678). Часы работы – ежедневно с 7:00 до 20:00, а в предпраздничные дни и по пятницам - с 7:00 до 13:00. Автоматизированные услуги по телефону - круглосуточно.

Следует отметить, что для того, чтобы воспользоваться автоматом для самостоятельного получения документов, необходима кредитная карта владельца водительских прав или автотранспорта.

Список автоматов:

https://www.gov.il/he/departments/Bureaus?OfficeId=48eaee91-0c97-4ef3-b364-50ae52e3b56f&categories=ea1db53b-5b87-40f9-ba8b-4bd9f6a5ffe4

Информация о часах работы Центров сдачи экзаменов по теории вождения в праздничный период Суккот - на сайте https://www.theory.org.il/

Фотопункты (необходимы для тех, кому требуется фотография для получения новых водительских прав) и пункты прохождения техосмотра будут работать в будни периода праздника Суккот.

Телефоны и адреса фотопунктов: http://rishuy.mot.gov.il/he/photo-station
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
05:47
Открытое небо: пассажиропоток Израиль - Россия растет
04:35
Голливудский актер сыграет основателя Playboy
03:28
Футболисты сборной Испании поругались из-за референдума
01:01
Джастину Биберу уже год негде жить
00:49
Ученые посчитали, сколько надо мыть руки
23:20
Италия частично уйдет под воду
21:55
Работа ночных автобусов в праздничный период Суккот
21:29
ISIS опубликовало видео "российскими пленниками"  
20:58
Израиль: ребенок попал в больницу после встречи с клоуном
20:30
Скончался бывший президент Ирака
19:59
Ас-Сиси: перемирие ПА с ХАМАСом – шанс для мира в регионе
18:50
Форер: лишить лицензии врачей, бойкотирующих гимн Израиля
18:29
Либерман видит победу Асада в войне в Сирии
17:58
"Маале-Адумим станет частью Израиля"
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus