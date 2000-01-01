04.10 06:29 MIGnews.com

Как получить водительские документы в дни праздника

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В праздничный период Суккот, с 4 по 12 октября (включительно), все офисы Управления по регистрации автотранспорта будут закрыты. В вышеуказанные дни не будет осуществляться прием посетителей в офисах Управления и в отделах Минтранса, а также не будут проводиться экзамены по практическому вождению ("тесты").Водителям предоставляется возможность получения части услуг, связанных с регистрацией автотранспорта и оформлением водительских удостоверений. Так, например, можно получить дубликат водительских прав и техпаспорта автомобиля, а также оплатить соответствующую пошлину в 700 почтовых филиалах страны, компьютеризированных автоматах (ришьёмат), установленных в десятках филиалах сети "Супер-Фарм" и торговых центрах. Дополнительная информация и услуги - на сайте Минтранса www.mot.gov.il, а также посредством Телефонного справочного Центра Минтранса (по тел. *5678 или 1-222-5678). Часы работы – ежедневно с 7:00 до 20:00, а в предпраздничные дни и по пятницам - с 7:00 до 13:00. Автоматизированные услуги по телефону - круглосуточно.Следует отметить, что для того, чтобы воспользоваться автоматом для самостоятельного получения документов, необходима кредитная карта владельца водительских прав или автотранспорта.Список автоматов:https://www.gov.il/he/departments/Bureaus?OfficeId=48eaee91-0c97-4ef3-b364-50ae52e3b56f&categories=ea1db53b-5b87-40f9-ba8b-4bd9f6a5ffe4Информация о часах работы Центров сдачи экзаменов по теории вождения в праздничный период Суккот - на сайте https://www.theory.org.il/Фотопункты (необходимы для тех, кому требуется фотография для получения новых водительских прав) и пункты прохождения техосмотра будут работать в будни периода праздника Суккот.Телефоны и адреса фотопунктов: http://rishuy.mot.gov.il/he/photo-station