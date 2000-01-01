04.10 04:35 MIGnews.com

Голливудский актер сыграет основателя Playboy

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Голливудский актер и музыкант Джаред Лето исполнит роль основателя мужского журнала Playboy Хью Хефнера.Об этом сообщает The Hollywood Reporter.Режиссером байопика выступит Бретт Рэтнер, известный такими работами, как "Час пик", "Красный дракон", "Несносные боссы", "Как украсть небоскреб" и "После заката"."Джаред — мой старый друг. Когда он услышал, что я приобрел права на историю Хефа, он сказал мне: "Я хочу сыграть его. Я хочу понять его". И мне правдакажется, что Джареду удастся. Он один из величайших актеров нашего времени", — заявил Рэтнер.Напомним, что Хью Хефнер скончался в возрасте 91 года в Лос-Анджелесе 27 сентября 2017 года.