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Раскрыта тайна прически Трампа | Фото:05.01 02:34   MIGnews.com

Раскрыта тайна прически Трампа

Необычная прическа президента США Дональда Трампа является результатом процедуры по пересадке волос, о чем заявил журналист Майкл Вулф со ссылкой на дочь главы страны Иванку.

Об этом в четверг. 4 января пишет The New York Post.

Подробности журналист раскрыл в своей книге "Огонь и ярость: Белый дом Трампа изнутри".

"Она часто рассказывала друзьям о технической стороне этого вопроса. После пересадки волос абсолютно лысая макушка окружена кудрявыми волосами спереди и по сторонам. Они направлены со всех сторон таким образом, чтобы сойтись в центре, затем зачесаны назад и зафиксированы гелем", - отмечает журналист.

Как выяснилось, цвет волос Трампа объясняется шампунем, которым он моет голову. По словам Иванки, президент пользуется шампунем Just for Men: чем дольше держать его на волосах, тем темнее они становятся.

Однако из-за того, что Трамп нетерпелив, у него постоянно получается блонд с оранжевым отливом.
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