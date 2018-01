05.01 02:34 MIGnews.com

Раскрыта тайна прически Трампа

Необычная прическа президента США Дональда Трампа является результатом процедуры по пересадке волос, о чем заявил журналист Майкл Вулф со ссылкой на дочь главы страны Иванку.Об этом в четверг. 4 января пишет The New York Post.Подробности журналист раскрыл в своей книге "Огонь и ярость: Белый дом Трампа изнутри"."Она часто рассказывала друзьям о технической стороне этого вопроса. После пересадки волос абсолютно лысая макушка окружена кудрявыми волосами спереди и по сторонам. Они направлены со всех сторон таким образом, чтобы сойтись в центре, затем зачесаны назад и зафиксированы гелем", - отмечает журналист.Как выяснилось, цвет волос Трампа объясняется шампунем, которым он моет голову. По словам Иванки, президент пользуется шампунем Just for Men: чем дольше держать его на волосах, тем темнее они становятся.Однако из-за того, что Трамп нетерпелив, у него постоянно получается блонд с оранжевым отливом.