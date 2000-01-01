Учёные узнали, какие женщины больше нравятся мужчинам
Специалисты Аугсбургского университета в американском штате Миннесота провели исследование, чтобы выяснить, какие женщины больше нравятся мужчинам. Об этом сообщает Daily Mail.
Исследователи показывали 110 мужчинам фотографии повернутых к объективу спиной женщин со светлыми, черными волосами и шатенок. В результате опроса, блондинок большинство представителей сильного пола посчитали более привлекательными и молодыми.
Ученые объясняют это тем, что с возрастом волосы обычно темнеют, поэтому светлые выглядят более молодыми. В то же время, большинство мужчин признались, что для брака и создания семьи скорее бы выбрали женщину брюнетку или шатенку, так как блондинки, по их мнению, более легкомысленны.