Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Учёные узнали, какие женщины больше нравятся мужчинам | Фото: Thinkstock04.01 22:04   MIGnews.com

Учёные узнали, какие женщины больше нравятся мужчинам

Специалисты Аугсбургского университета в американском штате Миннесота провели исследование, чтобы выяснить, какие женщины больше нравятся мужчинам. Об этом сообщает Daily Mail.

Исследователи показывали 110 мужчинам фотографии повернутых к объективу спиной женщин со светлыми, черными волосами и шатенок. В результате опроса, блондинок большинство представителей сильного пола посчитали более привлекательными и молодыми.

Ученые объясняют это тем, что с возрастом волосы обычно темнеют, поэтому светлые выглядят более молодыми. В то же время, большинство мужчин признались, что для брака и создания семьи скорее бы выбрали женщину брюнетку или шатенку, так как блондинки, по их мнению, более легкомысленны.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:58
США заступились за протестующих в Иране
21:44
Теракт в Кабуле, 15 погибших
21:16
Российский летающий госпиталь заметили в небе над Хмеймим
20:57
Остановки Лондона заполнили плакаты в поддержку Тамими
19:53
США и Южная Корея отложили военные учения во время Олимпиады
19:29
Либерман: сделаем все, чтобы остановить обстрелы из Газы
19:11
Франция намерена противодействовать ложным новостям в сети
18:51
Южная Корея и КНДР вновь провели беседу
18:25
Уганда опровергла сделку с Израилем по беженцам
17:58
Иран: более 40 тысяч человек приняли участие в протестах
17:41
Израильтяне с ножами атаковали группу французских туристов
17:31
Арабы заставили харедим прочесть стихи на арабском
17:23
Иран - ООН: США вмешивается в наши внутренние дела
16:56
СМИ: в 2017-ом ракета КНДР упала на местный населенный пункт
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus