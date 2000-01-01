Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Между РФ и КНР появилась стена на из `Игры престолов` 05.01 03:37   MIGnews.com

Между РФ и КНР появилась стена из "Игры престолов"

В Китае появилась вторая "Китайская стена" из снега и льда возле границы с Россией. Видео со стеной опубликовал телеканал CCTV.

Стена появилась из-за сильного ветра, который собрал огромные куски льда на восточном берегу озера в провинции Хэйлунцзян. Ее протяженность составляет несколько десятков километров.

Немецкое издание Focus уже окрестило это природное явление стеной из сериала "Игра престолов", которая защищает Семь королевств от тех, кто обитает на севере.



По словам главы метеорологической станции на озере Ханка Сюй Чжун, подобные сооружение – редкое явление, поскольку для их появления нужны долговременные низкие температуры, сильный ветер и движение верхних слоев воды в озере.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:38
Адельсон подарил MDA 5 машин скорой помощи
10:06
ЕС: Иран казнил несовершеннолетнего правонарушителя
09:51
Трамп раскритиковал книгу, описывающую его работу
09:29
Суд освободил кузину Ахад Тамими
09:14
Сеул и Пхеньян: переговоры пройдут на следующей неделе
08:53
ХАМАС: только сила сработает против Израиля
08:28
Число жертв от атаки смертника в Кабуле возросло до 20
08:10
В Apple заявили об уязвимости устройств
07:03
Беэр-Шева: отец убил дочь и застрелился
06:21
Ураган во Франции, есть погибшие
05:22
Пьяный пассажир проехал в такси три страны в новогоднюю ночь
04:31
Актриса Эллен Пейдж вышла замуж за свою подругу
02:34
Раскрыта тайна прически Трампа
01:28
Бомж украл из парижского аэропорта около полумиллиона евро
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus