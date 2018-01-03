05.01 04:31 MIGnews.com

Актриса Эллен Пейдж вышла замуж за свою подругу

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Звезда Голливуда актриса Эллен Пейдж вышла замуж за свою подругу Эмму Портнер. Актриса выложила фотографию их обручальных колец в Instagram."Не могу поверить, что теперь я могу называть эту невероятную женщину своей женой", — написала актриса, рассказав о подробностях торжества.О своей сексуальной ориентации Пейдж рассказала в 2014 году на конференции в поддержку ЛБГТ-молодежи. Об отношениях двух девушек стало известно летом 2017 года.Актриса стала известна благодаря своим ролями в фильмах "Джуно", "Начало" и "Люди Икс". А ее избранница работает хореографом в танцевальной школе.