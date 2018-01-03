Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Скриншот с видео YouTube 05.01 04:31   MIGnews.com

Актриса Эллен Пейдж вышла замуж за свою подругу

Звезда Голливуда актриса Эллен Пейдж вышла замуж за свою подругу Эмму Портнер. Актриса выложила фотографию их обручальных колец в Instagram.

"Не могу поверить, что теперь я могу называть эту невероятную женщину своей женой", — написала актриса, рассказав о подробностях торжества.



О своей сексуальной ориентации Пейдж рассказала в 2014 году на конференции в поддержку ЛБГТ-молодежи. Об отношениях двух девушек стало известно летом 2017 года.

Актриса стала известна благодаря своим ролями в фильмах "Джуно", "Начало" и "Люди Икс". А ее избранница работает хореографом в танцевальной школе.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:38
Адельсон подарил MDA 5 машин скорой помощи
10:06
ЕС: Иран казнил несовершеннолетнего правонарушителя
09:51
Трамп раскритиковал книгу, описывающую его работу
09:29
Суд освободил кузину Ахад Тамими
09:14
Сеул и Пхеньян: переговоры пройдут на следующей неделе
08:53
ХАМАС: только сила сработает против Израиля
08:28
Число жертв от атаки смертника в Кабуле возросло до 20
08:10
В Apple заявили об уязвимости устройств
07:03
Беэр-Шева: отец убил дочь и застрелился
06:21
Ураган во Франции, есть погибшие
05:22
Пьяный пассажир проехал в такси три страны в новогоднюю ночь
03:37
Между РФ и КНР появилась стена из "Игры престолов"
02:34
Раскрыта тайна прически Трампа
01:28
Бомж украл из парижского аэропорта около полумиллиона евро
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus