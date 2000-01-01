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Корпорация Apple может понести убытки до $10 млрд | Фото: Thinkstock04.01 07:46   MIGnews.com

Корпорация Apple может понести убытки до $10 млрд

Американская корпорация Apple может понести серьёзные убытки на фоне недавнего скандала, в связи с которым было принято решение о снижении стоимости замены батарей для старых моделей с 79 долларов до 29.

Таким образом, убытки компании могут составить около 10 миллиардов долларов. Такие данные были предоставлены аналитиками банка Barclays, пишет Business Insider.

Ранее разразился скандал по причине того, что работа старых моделей намеренно замедлялась для того, чтобы батарея работала дольше.

Именно износ аккумулятора являлся основной причиной приобретения нового телефона. Однако теперь стоимость замены батареи ощутимо снижена, а замена аккумулятора предполагает увеличение производительности смартфона.

Таким образом, продажи iPhone в 2018 году могут снизиться на 16 миллионов штук.

После того, как факт замедления работы старых смартфонов был установлен, компания Apple официально принесла свои извинения пользователям.
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