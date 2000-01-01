Уход за кожей после шугаринга

На протяжении длительного периода времени шугаринг остается одной из самых эффективных и востребованных процедур, направленных на удаление нежелательных волосков. Кроме своей главной функции используемая во время процедуры сахарная пудра отлично ухаживает за кожей. Она надежно удаляет с поверхности омертвевшие клетки, а также обладает легким эффектом пилинга.
Современные косметологи до и после процедуры используют дополнительные косметические средства. В результате такого воздействия кожа остается увлажненной и приобретает тонус. Но для того, чтобы кожные покровы оставались бархатистыми, нежными, чистыми и гладкими на протяжении длительного периода времени, следует за ними тщательно ухаживать. Справиться с этим заданием поможет профессиональная spa косметика - http://gloria-sweet.ru/ по доступной цене и в большом разнообразии.
Что необходимо знать про уход после шугаринга
Нежная кожа зоны декольте, подмышек и ног после шугаринга нуждается в соблюдении основных гигиенических правил. Иначе бактерии могут спровоцировать возникновение покраснений и воспалений. Специалисты рекомендуют следовать определенным советам чтобы избежать неприятных последствий. На протяжении двенадцати часов после процедуры нельзя:
1. Принимать ванну.
2. Посещать общественные сауны, бассейны, бани.
3. Принимать солнечные ванны или загорать в солярии.
4. Использовать косметические препараты, которые могут забить поры. Сюда можно отнести тальк, дезодоранты или присыпки.
В последующие после процедуры не забывайте просто ухаживать за своей кожей. Стоит отметить, что уход после шугаринга достаточно прост и его под силу выполнить каждой представительнице прекрасной половины человечества после этой процедуры.
Если вы не знаете чем обрабатывать кожу после шугаринга, то возьмите обыкновенный скраб и обрабатывайте зону декольте, ног или подмышек этим средством. Только необходимо помнить, что скрабирование выполняется не чаще, чем один раз в неделю. С помощью этой процедуры можно избавиться от такой проблемы, как вросшие волосы. Что касается выбора скраба, то подойдет любое средство, которое можно приобрести в специализированных магазинах. Хотя, многие специалисты рекомендуют отдавать предпочтение средствам, которые содержат в своем составе морскую соль.
Если есть время и желание, то скраб можно приготовить в домашних условиях, используя для этого подручные компоненты. Самый простой вариант – смешать кофейную гущу и шампунь для волос (гель для душа). Кофейная гуща превосходно удаляет с поверхности омертвевшие частички, а также обладает антицеллюлитным воздействием, улучшает кровообращение в кожных покровах. Как вы видите, домашний уход после шугаринга достаточно прост, и справиться с ним сможет любая женщина или девушка, желающая всегда оставаться красивой и привлекательной.
Помните, что следующую процедуру шугаринга следует выполнять не менее чем через три недели. Только при таком подходе эффект от такой процедуры будет максимальным. За это время волоски успеют отрасти, и их можно будет с легкостью удалить с кожи. Нельзя удалять при помощи пинцета единичные волоски. Дело в том, что до процедуры они не успеют прорасти, а появятся через пять или шесть дней после нее.
Если следовать этим несложным рекомендациям, то можно получить максимально эффективный результат от процедуры. Спустя некоторое время рост волосков замедлится, и они станут расти все реже и реже. Более подробно о процедуре шугаринг можно почитать на сайте «ссылка1», где представлены ответы на все возникающие вопросы.
Как ухаживать за кожей после шугаринга если шелушится
Чаще всего девушки легко переносят процедуру шугаринга. Их кожа не нуждается в дополнительном уходе. Но, есть некоторые женщины, которые обладают очень чувствительными к внешним воздействиям кожными покровами. В этом случае разработан целый комплекс процедур, которые помогут раз и навсегда избавиться от неприятных последствий.
Если ваша кожа шелушится после процедуры, то вы должны знать, как ухаживать за кожей после шугаринга:
1. соблюдайте правила стандартной гигиены;
2. периодически выполняйте дезинфекцию сахарным раствором;
3. покрасневшие участки следует аккуратно успокаивать при помощи разных домашних и косметических процедур;
4. если шелушение не проходит, то воспользуйтесь специальными лекарственными препаратами:
5. не загорайте под солнцем или в солярии;
6. постоянно увлажняйте.
Следует отметить еще раз, что процедура шугаринга редко вызывает побочные неприятные эффекты. В ее основе лежит принцип минимального повреждения кожных покровов при достижении наилучших результатов. Проблема заключается лишь в том, что после удаления волосяных луковиц остаются открытыми поры. Именно на их очищение и стоит обращать внимание. Все косметические средства, используемые после шугаринга, должны быть направлены на снятие раздражения после воспаления пор.
Чем увлажнять кожу после шугаринга
Здесь все зависит от вашего типа кожи. Если после процедуры не появилось никакого раздражения или воспаления, то следует использовать косметические средства, которыми вы пользовались и ранее. В противном случае предпочтение надо отдать увлажняющим лосьонам, кремам или бальзама, которые успокаивают и снимают воспалительные процессы. Такие увлажняющие косметические средства можно найти в любом специализированном магазине или в аптеке. Что касается их стоимости, то этот вопрос не является принципиальным и зависит от финансовых возможностей каждой девушки в отдельности. Если вы не знаете, чем увлажнять кожу после шугаринга, проконсультируйтесь с продавцом в магазине или в аптеке. Этот вопрос можно обсудить и со специалистом, который проводит процедуру.
В заключение стоит отметить, что если вам нравится шугаринг уход после процедуры достаточно прост. Главное, тщательно следите за состоянием кожи и вовремя воздействуйте на нее косметическими препаратами, убирая все нежелательные последствия.