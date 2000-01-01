04.07 12:46 MIGnews.com

Ах, эта свадьба: Мексиканец женился на крокодилице

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Несколько дней назад жители мексиканского города Сан-Педро-Хуамелула сыграли довольно необычную "свадьбу" – градоначальник городка Виктор Агуилар узаконил "союз" с самкой крокодила по имени Принцесса.Как пишет Daily Mail, это может показаться странным, но только не для Сан-Педро-Хуамелулы, где браки мэров с крокодилицами стали традицией еще в XVIII веке и проводятся ежегодно. Местная легенда гласит, что такая символическая свадьба приносит удачу рыбакам, а также богатые урожаи.Церемония проходила при всех традиционных атрибутах – за день до свадьбы "невесту" крестили а на самом празднике она была одета в белое платье. Конечно же, на всякий случай пасть "молодой" связали, чтобы она не покусала гостей и своего "суженого".