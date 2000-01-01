05.07 03:25 MIGnews.com

Волочкова показала растяжку на пляже в Греции

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Устав от московской непогоды, проливных дождей и ураганов, Анастасия Волочкова уехала на море. На этот раз 41-летняя артистка решила провести отпуск не на Мальдивах, а в Греции. По традиции фотографиями из путешествия блондинка делится в Instagram. Первым делом Анастасия продемонстрировала подписчикам безупречную растяжку.www.instagram.comНа фото Волочкова позирует в ярком купальнике и тунике. Поклонники по достоинству оценили вертикальный шпагат балерины: "Анастасия вы превосходны!!! Грациозна, обворожительна, неповторима!!!", "Эххх мне бы такие ножки", "Вы просто шикарная и все кто вам что-то говорит плохое, это они завидуют!".Впрочем, без критики не обошлось. Многие заявили, что устали смотреть на шпагаты Анастасии, и посоветовали ей быть оригинальнее. Были и те, кто упрекнул артистку за излишнюю откровенность, однако Волочкова не раз говорила о том, что гордится своим телом и не стесняется его показывать.