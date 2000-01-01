05.07 02:17 MIGnews.com

58-летняя Мадонна расстроила фанатов снимком без макияжа

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По словам поклонников 58-летней Мадонны, певица сильно изменилась. Дело в том, что на новом фото в Instagram фолловеры едва узнали любимицу. Одни подписчики отметили, что вид у поп-королевы уставший, а другие и вовсе напрямую заявили: "Постарела!"Однако Мадонна без макияжа чувствует себя весьма комфортно. Неудивительно: в свои 58 певица может похвастаться спортивным телом, которому позавидуют многие молодые девушки. Кроме того, сейчас у Мадонны роман с 31-летним манекенщиком Кевином Сампайо.