Rambler's Top100





Опросы


Nakonu.com
В мире появился первый ребенок без пола | Фото: Thinkstock05.07 00:52   MIGnews.com

В мире появился первый "бесполый" ребенок

Восьмимесячному младенцу Сирил Атли в Канаде была выписана медицинская карта, дающая доступ к бесплатной медицинской помощи, в которой не указан пол ребенка. Это стало первым таким известным случаем в мире.

Отец ребенка Кори Доти - активист "Коалиции безгендерной идентичности" и идентифицирует себя как небинарный трансгендер, то есть он не считает себя ни женщиной, ни мужчиной. Отталкиваясь от своего мировоззрения Кори хочет, чтобы ребенок сам выбрал, кем ему быть – мальчиком или девочкой, когда подрастет.

На медицинской карточке ребенка в графе "пол" написана лишь латинская буква U (undetermined – "неопределенный" или unassigned - "неустановленный").

Кори Доти также добивается от властей, чтобы пол младенца не указывался в свидетельстве о рождении.

Как пишет "Би-би-си", у властей не было возможности засвидетельствовать пол новорожденного, так как ребенок появился на свет в ноябре 2016 года, в доме знакомых Кори Доти в провинции Британская Колумбия.

Ситуация Сирил усложняется тем, что власти отказываются выдавать ее/его свидетельство о рождении без указания конкретного пола. Кори обратился в суд, чтобы доказать незаконность таких действий.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
01:04
Проснулся один из самых известных вулканов планеты
23:29
Нетаниягу и Моди посетили “Danziger Dan Flower Farm"
22:11
Посол Израиля в ООН: "Нет ничего позорнее ЮНЕСКО"
21:56
Турция разработает систему ПРО вместе с Италией и Францией
21:25
ФРГ: Причина кризиса в Катаре - спонсирование терроризма
20:53
Моди возложил венок в Зале памяти "Яд Вашем"
20:24
РФ готовится развернуть силы в зонах деэскалации в Сирии
19:50
Нетаниягу: "Я правый и я сильный для вас"
19:22
Германия не нашла доказательств вмешательства РФ в выборы
18:33
В Израиле одобрен закон об ограничении интернета
17:49
На КПП Мазмория арестованы 6 подозреваемых террористов
17:19
Минобороны РФ : запуск ракеты КНДР не угрожает России
16:27
Израильтянин, которого пыталась отравить жена: я в шоке
16:25
На саммите G20 полиция Германии ожидает 8000 протестующих
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus