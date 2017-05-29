05.07 00:52 MIGnews.com

В мире появился первый "бесполый" ребенок

Today I tried to teach Searyl to blow dandelion heads. They tried to teach me how to eat them. #beneficialweeds #queerspawn #naturebaby #tastetheworld Публикация от Homostead Farm (@homostead) Май 28 2017 в 11:17 PDT

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Восьмимесячному младенцу Сирил Атли в Канаде была выписана медицинская карта, дающая доступ к бесплатной медицинской помощи, в которой не указан пол ребенка. Это стало первым таким известным случаем в мире.Отец ребенка Кори Доти - активист "Коалиции безгендерной идентичности" и идентифицирует себя как небинарный трансгендер, то есть он не считает себя ни женщиной, ни мужчиной. Отталкиваясь от своего мировоззрения Кори хочет, чтобы ребенок сам выбрал, кем ему быть – мальчиком или девочкой, когда подрастет.На медицинской карточке ребенка в графе "пол" написана лишь латинская буква U (undetermined – "неопределенный" или unassigned - "неустановленный").Кори Доти также добивается от властей, чтобы пол младенца не указывался в свидетельстве о рождении.Как пишет "Би-би-си", у властей не было возможности засвидетельствовать пол новорожденного, так как ребенок появился на свет в ноябре 2016 года, в доме знакомых Кори Доти в провинции Британская Колумбия.Ситуация Сирил усложняется тем, что власти отказываются выдавать ее/его свидетельство о рождении без указания конкретного пола. Кори обратился в суд, чтобы доказать незаконность таких действий.