04.08 12:25 MIGnews.com

Израильтяне — чемпионы по покупкам в интернете

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Израиль может быть и маленькая страна, но по объему покупок в интернете израильтяне могут дать фору многим крупным державам: по данным сайта ebay Израиль расположился среди 15 стран, лидирующих по объемам покупок на сайте — не только относительно числа жителей, но и в абсолютном выражении — обгоняя Швецию, Японию, Россию, Бразилию и другие страны.В 2016 году Израиль занял лидирующее положение среди стран OECD по количеству заказанных посылок на душу населения. По данным Почты Израиля, израильтяне заказали в 2016 году из-за границы 52 миллиона посылок. По данным ebay, каждые две секунды израильтяне совершают покупку на сайте — всего почти 16 миллионов наименований за прошедший год. Согласно Почте Израиля, ebay является одним из двух наиболее популярных сайтов в Израиле, вместе с AliExpress.За первые 6 месяцев текущего года наиболее популярной среди израильтян покупкой на ebay являлся смартфон — количество покупок выросло на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На втором месте по уровню спроса наручные часы — количество покупок выросло на 10%, и на третьем месте чехлы для сотовых телефонов, которых в этом году уже продано почти 2,5 миллиона единиц. На четвертом месте по уровню спроса расположились кроссовки и спортивные товары, на пятом месте — лэптопы.Что касается покупок спортивной обуви, то на сайте отмечают, что отмена таможенных сборов, вошедшая в силу в мае этого года в рамках программы «Семья нетто», не снизила спрос на покупку обуви на сайте. Даже после отмены сборов цены на сайте все равно ниже цен в магазинах в Израиле, поэтому израильтяне идут в магазин, выбирают модель и размер, а потом заказывают на ebay.В ebay отмечают 50% рост спроса на покупку лэптопов ввиду значительной разницы в цене: если в магазине в Израиле лэптоп Apple стоит порядка 10 тысяч шекелей, то в США он продается за 1.000-1.500 долларов (3.500-5.000 шекелей). Также израильтяне активно покупают лампочки и светильники, косметику и парфюмерию, в последнее время повысился спрос на товары для домашних животных.