Чайка вмешалась в прогноз погоды и рассмешила телеведущую
Телеведущая в канадском Ванкувере Тара Стивенс столкнулась с неожиданным гостем во время прямого эфира на канале Breakfast Television, передает Политика Сегодня.
Девушка рассказывала о погоде, когда чайка села у камеры, транслирующей фоном панорамный вид Ванкувера. Телеведущая игнорировала птицу, но потом не сдержалась и рассмеялась. На своей официальной странице в Twitter Стивенс написала, что это был один из самых запоминающихся моментов за ее карьеру.