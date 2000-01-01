Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Чайка вмешалась в прогноз погоды и рассмешила телеведущую | Фото: Thinkstock04.08 22:22   MIGnews.com

Чайка вмешалась в прогноз погоды и рассмешила телеведущую

Телеведущая в канадском Ванкувере Тара Стивенс столкнулась с неожиданным гостем во время прямого эфира на канале Breakfast Television, передает Политика Сегодня.

Девушка рассказывала о погоде, когда чайка села у камеры, транслирующей фоном панорамный вид Ванкувера. Телеведущая игнорировала птицу, но потом не сдержалась и рассмеялась. На своей официальной странице в Twitter Стивенс написала, что это был один из самых запоминающихся моментов за ее карьеру.



Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:51
ЕС расширил санкции против России из-за скандала с Siemens
20:58
Католическая церковь призвала вернуть христиан на Восток
20:33
Террорист пытался взорвать самолет, подложив бомбу в багаж
19:55
Израиль расследует инцидент в Аммане
19:28
СМИ: КНДР может вскоре создать мощную водородную бомбу
18:26
Повезло с жеребьевкой
17:36
Генсек ООН посетит Израиль и ПА
17:05
Джоан Роулинг признана богатейшим писателем по версии Forbes
16:22
В Израиль прибудут два новых посла
15:50
Австралийцы поругались из-за полных моделей на подиуме
15:15
Реформа продленок
14:37
Проект для всех
14:12
Меир Коэн: глава правительства умеет лишь давать обещания!
13:52
Нарушителя сфотографирует автобус
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus