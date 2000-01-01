Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







04.08 17:05   MIGnews.com

Джоан Роулинг признана богатейшим писателем по версии Forbes

Журнал Forbes составил рейтинг самых богатых литераторов планеты. Лидером списка стала автор книг о "Гарри Поттере" Джоан Роулинг. За прошлый год она смогла заработать порядка 95 млн долларов.

Основные источники дохода Роулинг – пьеса "Гарри Поттер и проклятое дитя", спектакль по ней поставили в Лондоне, цикл кинолент "Фантастические твари", а также перечисления от тематических парков, посвященных миру Гарри Поттера.

Следом за Роулинг в списке идет автор детективных романов Джеймс Паттерсон, заработавший в течение года 87 млн долларов. На третьем месте – писатель, выпустивший серию произведений "Дневник слабака" Джефф Кинни, который смог заработать 21 млн долларов за 12 месяцев.

На четвертой и пятой строчках расположились Дэн Браун и Стивен Кинг.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:36
Генсек ООН посетит Израиль и ПА
16:22
В Израиль прибудут два новых посла
15:50
Австралийцы поругались из-за полных моделей на подиуме
15:15
Реформа продленок
14:37
Проект для всех
14:12
Меир Коэн: глава правительства умеет лишь давать обещания!
13:52
Нарушителя сфотографирует автобус
13:36
Абу Мазен не так уж хорош для Израиля
13:18
Дороговизна жизни
12:50
Венеция: туристов за купание в каналах оштрафуют на €500
12:25
Израильтяне — чемпионы по покупкам в интернете
12:17
В Баварии нашли клад нацистов на 6 млрд. долларов
11:42
Жилищный вопрос
11:16
Неймар стал игроком ПСЖ
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus