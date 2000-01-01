04.08 17:05 MIGnews.com

Джоан Роулинг признана богатейшим писателем по версии Forbes

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Журнал Forbes составил рейтинг самых богатых литераторов планеты. Лидером списка стала автор книг о "Гарри Поттере" Джоан Роулинг. За прошлый год она смогла заработать порядка 95 млн долларов.Основные источники дохода Роулинг – пьеса "Гарри Поттер и проклятое дитя", спектакль по ней поставили в Лондоне, цикл кинолент "Фантастические твари", а также перечисления от тематических парков, посвященных миру Гарри Поттера.Следом за Роулинг в списке идет автор детективных романов Джеймс Паттерсон, заработавший в течение года 87 млн долларов. На третьем месте – писатель, выпустивший серию произведений "Дневник слабака" Джефф Кинни, который смог заработать 21 млн долларов за 12 месяцев.На четвертой и пятой строчках расположились Дэн Браун и Стивен Кинг.