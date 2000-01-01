Австралийцы поругались из-за полных моделей на подиуме
В Австралии разгорелись ожесточенные дебаты по поводу появления на модном показе, одновременно стандартных моделей и девушек-моделей "плюс сайз".
Мероприятие было организовано журналом Sports Illustrated, на котором модели демонстрировали купальники.
Так, в статье издания Daily Telegraph, автор раскритиковал появление на подиуме полных моделей. По его мнению, решение пригласить их является безответственным.
Эксперт-медик, с которым поговорил журналист, заявил, что такие модели рекламируют опасный для здоровья образ жизни.
Другие эксперты, высказавшиеся для статьи, отметили, что в модных показах могут участвовать девушки любого телосложения.
Споры начались после реплики колумниста Сорайи Фуда: "Если модная индустрия примет решение прекратить использовать моделей, которые доголодали до состояния "кожа и кости", ей и в этом случае не стоит предпочитать нездоровое телосложение иного типа".
В свою очередь, редактор Sports Illustrated ответил, что "красота не значит, что все должны быть одного размера".
В дискуссию также вступили и врачи. Так, президент австралийской медицинской ассоциации Нового Южного Уэльса Брэд Фрэнкам сравнил полноту с курением: "Если бы модель прошлась по подиуму, куря сигарету, это был бы очень нездоровый знак. И точно так же: если очень полные модели или модели с ожирением демонстрируют одежду, это значит, что мы приветствуем ожирение. Это очень опасно".
Он также отметил, что некоторые модели на показе Sports Illustrated страдали ожирением.
Глава исследовательского центра ожирения профессор Джон Диксон, в свою очередь, считает, что модели должны представлять общество, а значит, они могут быть любого размера.
"28% австралийцев страдают от лишнего веса. И это крайне оскорбительное заявление, что полным людям не место на подиуме", - цитирует Би Би Си слова Диксона.