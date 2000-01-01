04.08 15:50 MIGnews.com

Австралийцы поругались из-за полных моделей на подиуме

Поделиться

Все по теме

Комментарии

В Австралии разгорелись ожесточенные дебаты по поводу появления на модном показе, одновременно стандартных моделей и девушек-моделей "плюс сайз".Мероприятие было организовано журналом Sports Illustrated, на котором модели демонстрировали купальники.Так, в статье издания Daily Telegraph, автор раскритиковал появление на подиуме полных моделей. По его мнению, решение пригласить их является безответственным.Эксперт-медик, с которым поговорил журналист, заявил, что такие модели рекламируют опасный для здоровья образ жизни.Другие эксперты, высказавшиеся для статьи, отметили, что в модных показах могут участвовать девушки любого телосложения.Споры начались после реплики колумниста Сорайи Фуда: "Если модная индустрия примет решение прекратить использовать моделей, которые доголодали до состояния "кожа и кости", ей и в этом случае не стоит предпочитать нездоровое телосложение иного типа".В свою очередь, редактор Sports Illustrated ответил, что "красота не значит, что все должны быть одного размера".В дискуссию также вступили и врачи. Так, президент австралийской медицинской ассоциации Нового Южного Уэльса Брэд Фрэнкам сравнил полноту с курением: "Если бы модель прошлась по подиуму, куря сигарету, это был бы очень нездоровый знак. И точно так же: если очень полные модели или модели с ожирением демонстрируют одежду, это значит, что мы приветствуем ожирение. Это очень опасно".Он также отметил, что некоторые модели на показе Sports Illustrated страдали ожирением.Глава исследовательского центра ожирения профессор Джон Диксон, в свою очередь, считает, что модели должны представлять общество, а значит, они могут быть любого размера."28% австралийцев страдают от лишнего веса. И это крайне оскорбительное заявление, что полным людям не место на подиуме", - цитирует Би Би Си слова Диксона.