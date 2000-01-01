05.08 05:38 MIGnews.com

Как разница в возрасте влияет на брак?

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Американские ученые рассказали, как разница в возрасте между супругами влияет на брак. Исследователи из Университета Колорадо проанализировали данные 7682 семей (19914 человек).При этом добровольцам пришлось каждый год отвечать на вопросы.Специалисты оценивали уровень удовлетворенности участников своей семейной жизнью. Так, ученые обнаружили: супруги с большой разницей в возрасте были меньше довольны браком, чем партнеры одного возраста.Результаты исследования показали, что в целом мужчины с молодыми женами и женщины с молодыми мужьями были довольны жизнью больше всего, а мужчины с пожилыми женами и женщины с пожилыми мужьями - меньше всего.Семейное счастье в парах с большой разницей в возрасте сохранялось всего 6-10 лет. С течением времени удовлетворенность жизнью сильнее снижалась у партнеров с большой разницей в возрасте, по сравнению с супругами одного возраста.По словам исследователей, партнеры одного возраста чаще соглашаются друг с другом, принимая сложные решения, которые касаются их обоих, например, о расходах. Поэтому им проще справиться с финансовыми потрясениями. А у супругов с большой разницей в возрасте такие потрясения существенно снижают уровень удовлетворенности жизнью.