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Романа Полански вновь обвинили в изнасиловании 04.10 10:05   MIGnews.com

Романа Полански вновь обвинили в изнасиловании

61-летняя немецкая актриса Ренате Лангер обвинила режиссера Романа Полански в изнасиловании. Как New York Times, женщина заявила, что Полански надругался над ней в 1972 году, когда ей было 15 лет.

По версии Лангер, это произошло, когда она посетила в Швейцарии дом режиссера, который хотел пригласить ее сняться в одной их своих картин. Спустя месяц после этого режиссер извинился и дал ей роль в фильме, съемки которого проходили в Италии. Там, согласно утверждениям актрисы, режиссер изнасиловал ее второй раз.

Лангер стала уже четвертой женщиной, обвинившей режиссера в домогательствах. По словам бывшей актрисы, она заявила о произошедшем только после смерти родителей.

В настоящее время 84-летний Полански находится в списке лиц, разыскиваемых Интерполом, с 1977 года, когда суд в США признал его виновным в растлении несовершеннолетней Саманты Геймер.
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