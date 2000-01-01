04.10 10:05 MIGnews.com

Романа Полански вновь обвинили в изнасиловании

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61-летняя немецкая актриса Ренате Лангер обвинила режиссера Романа Полански в изнасиловании. Как New York Times, женщина заявила, что Полански надругался над ней в 1972 году, когда ей было 15 лет.По версии Лангер, это произошло, когда она посетила в Швейцарии дом режиссера, который хотел пригласить ее сняться в одной их своих картин. Спустя месяц после этого режиссер извинился и дал ей роль в фильме, съемки которого проходили в Италии. Там, согласно утверждениям актрисы, режиссер изнасиловал ее второй раз.Лангер стала уже четвертой женщиной, обвинившей режиссера в домогательствах. По словам бывшей актрисы, она заявила о произошедшем только после смерти родителей.В настоящее время 84-летний Полански находится в списке лиц, разыскиваемых Интерполом, с 1977 года, когда суд в США признал его виновным в растлении несовершеннолетней Саманты Геймер.