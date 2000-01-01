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Израиль:Клоуны-самозванцы портят имидж настоящих артистов | Фото:04.10 12:22   MIGnews.com

Израиль:Клоуны-самозванцы портят имидж настоящих артистов

Массовое помешательство, вызванное новой экранизацией романа "Оно" Стивена Кинга, добралось до Израиля. В последние дни полиция задержала десятки детей и подростков, которые, обрядившись в клоунские костюмы, пугают на улицах прохожих. Происходит это во многих городах страны.

Только в ночь на 3 октября в Холоне двое подростков в возрасте 14 и 16 лет в масках и костюмах клоунов бегали по городскому парку, где пугали посетителей. Они внезапно возникали из темноты, истошно кричали и били прохожих по головам надувными молотками.

В последние дни подростки, надевающие маски и пугающие прохожих, были задержаны в Димоне, Рамле, Ришон ле-Ционе и других городах.

Но для огромного количества детских артистов и медицинских клоунов, работающих в больницах по всему Израиля, такая "шалость" самоназваных клоунов не кажется смешной.

Представители сообщества медицинских клоунов Израиля "Симхат ха-Лев" в интервью изданию The Times of Israel объяснили: "Задача клоуна — позволить ребёнку воспринять реальность, которая может быть ужасной, по-другому, с другой точки зрения".

"Эти "клоуны-самозванцы" портят имидж настоящих артистов", - отмечает сотрудник "Симхат ха-Лев" Сигалит Бен-Лулу.

"Эта небольшая группа людей усиливает стереотип, что все клоуны ужасают, но настоящие клоуны хотят помочь людям", - подчеркивает Бен-Лулу.

В настоящее время организация обучила более 2000 клоунов и координирует деятельность в 20 израильских больницах.

Яэль Накаче, известный как клоун "Сопалина", который обучался в "Симхат ха-Лев", говорит, что "шутники – противоположны настоящим клоунам".

Чтобы понять ребёнка, клоуну необходимо соприкоснуться с его внутренним миром и играть с ним в свою игру. Лучшим способом работы с детьми является воздействие на воображение ребёнка. Это позволяет расширить возможности восприятия, и если ребёнок воспринимает это позитивно, то обстановка становится лучше, обьясняют сотрудники "Симхат ха-Лев".

"Нет абсолютно никакого сравнения. Эти люди носят маски, чтобы скрыть свою личность и установить барьеры. Настоящий клоун, наоборот, носит грим и забавный нос, чтобы сломать барьеры. И тем самым мы помогаем выявлять реальные эмоции людей", - добавляет Накаче.
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