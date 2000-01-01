04.10 16:08 MIGnews.com

Холодная погода - к прибавлению в семье?

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Акушеры медицинского центра Каплан в Реховоте отметили, что за последний месяц ощутимо повысилась, пишет The Jerusalem Post.По их словам, только в сентябре родилось на свет появилось 682 малыша.Врачи высказали предположение, что такие показатели могут быть связаны с сильными ливнями и похолоданием, которые наблюдались в Израиле 9 месяцев назад.Согласно данным, предоставленным Метеослужбами, декабрь 2016 года был самым влажным месяцем в стране с 1992 года.Таким образом, в медицинском центре пришли к выводу, что прохладная погода "вынуждает" пары греться дома, и теперь виден результат.Среди 682 сентябрьских детей 22 – близнецы, 343 мальчика и 339 девочек. В сравнении с этим же отрезком времени в прошлом году - рождаемость повысилась на 6%. А в сравнению с августом 2017-го - на 9%.