Клоунам в Израиле не место

В среду, 4 октября, в Иерусалиме был арестован 15-летний подросток за ношение костюма злого клоуна, пишет The Jerusalem Post.
Полиция принимает меры против нового феномена "страшных клоунов", которые преследуют и пугают граждан.
Такие случаи встречаются по всей стране. А предпосылкой стал недавно вышедший фильм ужасов "Оно", снятый по одноименному роману Стивена Кинга. Главным персонажем картины был клоун, который воплощал в реальность страхи людей.
В понедельник, 2 октября, четверо переодетых молодых людей были арестованы в Ришон-Леционе за преследование прохожих.
Во вторник, 3 октября, в Кирьят-Гате задержали ещё двух переодетых "артистов". Ребята утверждали, что не замышляли ничего плохого, а образы клоунов примерили шутки ради.
"Всем тем, кто будет замечен в костюме злого клоуна, придётся столкнуться с полицией", - предупредили сотрудники правоохранительных органов.