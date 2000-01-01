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Клоунам в Израиле не место 04.10 18:30   MIGnews.com

Клоунам в Израиле не место

В среду, 4 октября, в Иерусалиме был арестован 15-летний подросток за ношение костюма злого клоуна, пишет The Jerusalem Post.

Полиция принимает меры против нового феномена "страшных клоунов", которые преследуют и пугают граждан.

Такие случаи встречаются по всей стране. А предпосылкой стал недавно вышедший фильм ужасов "Оно", снятый по одноименному роману Стивена Кинга. Главным персонажем картины был клоун, который воплощал в реальность страхи людей.

В понедельник, 2 октября, четверо переодетых молодых людей были арестованы в Ришон-Леционе за преследование прохожих.

Во вторник, 3 октября, в Кирьят-Гате задержали ещё двух переодетых "артистов". Ребята утверждали, что не замышляли ничего плохого, а образы клоунов примерили шутки ради.

"Всем тем, кто будет замечен в костюме злого клоуна, придётся столкнуться с полицией", - предупредили сотрудники правоохранительных органов.
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