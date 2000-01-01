04.10 18:30 MIGnews.com

Клоунам в Израиле не место

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В среду, 4 октября, в Иерусалиме был арестован 15-летний подросток за ношение костюма злого клоуна, пишет The Jerusalem Post.Полиция принимает меры против нового феномена "страшных клоунов", которые преследуют и пугают граждан.Такие случаи встречаются по всей стране. А предпосылкой стал недавно вышедший фильм ужасов "Оно", снятый по одноименному роману Стивена Кинга. Главным персонажем картины был клоун, который воплощал в реальность страхи людей.В понедельник, 2 октября, четверо переодетых молодых людей были арестованы в Ришон-Леционе за преследование прохожих.Во вторник, 3 октября, в Кирьят-Гате задержали ещё двух переодетых "артистов". Ребята утверждали, что не замышляли ничего плохого, а образы клоунов примерили шутки ради."Всем тем, кто будет замечен в костюме злого клоуна, придётся столкнуться с полицией", - предупредили сотрудники правоохранительных органов.