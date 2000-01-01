04.10 19:54 MIGnews.com

Израиль готовиться отмечать Суккот

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Израиль во всю готовится к общенациональному празднику Суккот – празднику осени.Подготовили шалаши, которые разместят на улицах, а также передвижные шалашей на колёсах, которые будут перемещаться по дорогам Израиля.Туристов в этот период также не оставят без внимания – у них будет возможность ознакомиться с традициями праздника."В Торе указывается, что Суккот – это время радости и единства, и мы стараемся изо всех сил, делаем всё возможное для того, чтобы каждый израильтянин испытал чувство радости и единения со своим народом", - поделился раввин Йосеф Ааронов.Президент также примет активное участие в празднование. В резиденции также будет сооружен свой "открытый шалаш", где примут всех желающих.Открытый шалаш в резиденции президента уже стал традицией в стране. В этом году "открытую сукку" посвятят еврейской общине за границей. Посетители смогут узнать больше о жизни общин в других странах мира.