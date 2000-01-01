04.10 22:22 MIGnews.com

Поклонник Мадонны получил полмиллиона

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Фанат Мадонны обогатился на полмиллиона долларов за нанесённый ему моральный ущерб.66-летний Роберт Лихард семь лет назад решил организовать пикет напротив дома своего кумира в Нью-Йорке. Поклонник певицы установил на асфальте у дома поп-дивы плакаты с надписями: "Мадонна, встреться со мной", "Вселенная нас свела".Увидев мужчину и его "творчество", звезда обратилась в полицию.Прибывшие на место правоохранители задержали мужчину.Однако поводом для иска стала жалоба Лихарда на грубое обращение со стороны сотрудников полиции. По словам мужчины, правоохранители надели на него наручники, а по дороге в участок избили прямо в служебной машине.Лихард после этого случая не сдался и снова решил попытать счастья с Мадонной, однако вторая попытка закончилась точно так же.Тогда мужчина подал иск, и теперь получил компенсацию в размере 455 тысяч долларов. Такое решение было принято жюри присяжных в Верховном суде Манхэттена.