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Поклонник Мадонны получил полмиллиона | Фото: Thinkstock04.10 22:22   MIGnews.com

Поклонник Мадонны получил полмиллиона

Фанат Мадонны обогатился на полмиллиона долларов за нанесённый ему моральный ущерб.

66-летний Роберт Лихард семь лет назад решил организовать пикет напротив дома своего кумира в Нью-Йорке. Поклонник певицы установил на асфальте у дома поп-дивы плакаты с надписями: "Мадонна, встреться со мной", "Вселенная нас свела".

Увидев мужчину и его "творчество", звезда обратилась в полицию.

Прибывшие на место правоохранители задержали мужчину.

Однако поводом для иска стала жалоба Лихарда на грубое обращение со стороны сотрудников полиции. По словам мужчины, правоохранители надели на него наручники, а по дороге в участок избили прямо в служебной машине.

Лихард после этого случая не сдался и снова решил попытать счастья с Мадонной, однако вторая попытка закончилась точно так же.

Тогда мужчина подал иск, и теперь получил компенсацию в размере 455 тысяч долларов. Такое решение было принято жюри присяжных в Верховном суде Манхэттена.
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