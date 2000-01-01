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Брэд Питт ожесточился 05.10 04:33   MIGnews.com

Брэд Питт ожесточился

В СМИ попала информация о том, что бабушка Брэда Питта по отцовской линии скончалась на 95 году жизни. Женщина до последнего сохраняла трезвость ума и очень прочила внука навестить её, однако Бред не посчитал нужным не то что приехать к больной родственнице, но и написать или позвонить.

И это при том, что Бэтти Расселл, бабушка актера, не виделась с Питтом около 10 лет. Последний раз он был в Оклахоме до рождения близнецов Нокса и Вивьен, которых ему родила Анджелина Джоли.

Однако Бетти всё равно не держала на внука обиду.
"Наверное, он очень занят, поэтому и не приезжает", — оправдывала старушка внука.
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