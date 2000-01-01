05.01 10:38 MIGnews.com

Адельсон подарил MDA 5 машин скорой помощи

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Израильская национальная медицинская служба Маген Давид Адом получила 5 новых пуленепробиваемых машин скорой помощи. Новый транспорт стал подарком миллиардера Шелдона Адельсона и его супруги.Машины предназначены для использования в еврейских поселениях в Иудее и Самарии. Уточняется, что новые кареты скорой помощи будут обслуживать такие поселения как Хеврон, Эфрат, Офру, Ариэль и Карней-Шомрон.Подаренный транспорт стал заменой тех машин, которые использовались в течение 15 лет, говорится в заявлении Маген Давид Адом.На церемонии открытия в Тель-Авиве, директор МДА Эли Бин заявила, что новый штаб службы экстренной помощи, который строится в Рамле, будет назван в честь миллиардера и его жены.