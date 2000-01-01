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05.01 23:11   MIGnews.com

Американке пришел счет за электричество на сумму $284 млрд

Жительница американского города Эри в штате Пенсильвания, получила счет за электричество на сумму 284 млрд. долларов.

Выяснилось, что такое счет был выставлен ошибочно, но он очень поразил женщину.

"У меня глаза полезли на лоб. Мы накануне зажигали рождественские огни. И я подумала, не зажгли мы их как-то неправильно", - рассказала Мария Хоромански в интервью журналистам телеканала ВВС.

В документе отмечалось, что Хоромански должна была погасить долг до ноября 2018 года. Тогда как начать выплачивать, нужно было уже в декабре.
Женщина обратилась в компанию, приславшую ей счет, и выяснилось, что в бухгалтерии сделали ошибку. А новая квитанция была выставлена всего лишь на $ 284.
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