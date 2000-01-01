Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Турция: девочки могут выходить замуж в 9 лет | Фото: Thinkstock05.01 20:22   MIGnews.com

Турция: девочки могут выходить замуж в 9 лет

В эпицентре очередного мракобесного скандала оказалось Управление по делам религии Турции (Диянет), заявив, что девочки могут выходить замуж с девяти лет, а мальчики – с двенадцати.

Как сообщает Hurriyet Daily, данное заявление было опубликовано на этой неделе на официальном сайт Диянет в виде разъяснительной записки, касательно исламских религиозных законов. После реакции оппозиционных и правозащитных организаций заявление было удалено.

Стоит отметить, что законодательно закрепленный возраст для бракосочетания в Турции, как и в большинстве стран мире, составляет 18 лет (или 16 лет для чрезвычайных ситуаций).

Спустя пару дней глава Высшей комиссии по делам религий Экрем Келес опроверг заявление своих коллег, заявив, что минимальный возраст бракосочетания для женщин составляет 17 и 18 лет – для мужчин.

"Забудьте о свадьбах девяти- или десятилетних детей. Ребенок в возрасте 15 лет не должен жениться или выходить замуж", - сказал он.

Несмотря на критики со стороны оппозиционеров и защитников прав женщин и детей, в министерстве по делам религий заявили, что "никогда не одобрит ранние браки", подчеркнув, что речь шла о исламском законе.

"Принуждение девочек к вступлению в брак до психологической и биологической зрелости и их до стать матерями и сформировать семью, несовместимо с исламом, согласно которому желание и согласие являются условиями для вступления в брак", - говорится в заявлении министерства.

Стоит отметить, что ранее Диянет запретило туркам красить волосы и бороду в черный цвет, но зато разрешило пользоваться туалетной бумагой.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
22:18
Китай намерен пресекать нарушения резолюций ООН по КНДР
21:47
Результаты расследований по Нетаниягу огласят на Песах
21:19
"Шахид Дери" взорвал Израиль
19:45
Канадцы подали в суд на Apple за "состаривание" смартфонов
19:16
Посол Швеции в Израиле признал: евреи находятся в опасности
18:31
Латвийский депутат назвал русский языком "сионизма"
17:51
Косово могло поддержать в ООН признание Трампом Иерусалима
17:32
ВОЗ: В Йемене большие потери из-за дифтерии
17:29
Руанда и Уганда не примут нелегалов из Израиля
16:46
Россия убеждает США вести себя сдержанно с КНДР
16:39
"Исламское государство" объявило войну ХАМАСу
15:43
Ливан: "шпионы Моссада хотели убить тетку Саада Харири"
14:52
МИД ФРГ: Европу пытаются расколоть
14:49
Удар стихии: Штормовые ветры и дожди в Израиле  
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus