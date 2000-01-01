Турция: девочки могут выходить замуж в 9 лет

В эпицентре очередного мракобесного скандала оказалось Управление по делам религии Турции (Диянет), заявив, что девочки могут выходить замуж с девяти лет, а мальчики – с двенадцати.
Как сообщает Hurriyet Daily, данное заявление было опубликовано на этой неделе на официальном сайт Диянет в виде разъяснительной записки, касательно исламских религиозных законов. После реакции оппозиционных и правозащитных организаций заявление было удалено.
Стоит отметить, что законодательно закрепленный возраст для бракосочетания в Турции, как и в большинстве стран мире, составляет 18 лет (или 16 лет для чрезвычайных ситуаций).
Спустя пару дней глава Высшей комиссии по делам религий Экрем Келес опроверг заявление своих коллег, заявив, что минимальный возраст бракосочетания для женщин составляет 17 и 18 лет – для мужчин.
"Забудьте о свадьбах девяти- или десятилетних детей. Ребенок в возрасте 15 лет не должен жениться или выходить замуж", - сказал он.
Несмотря на критики со стороны оппозиционеров и защитников прав женщин и детей, в министерстве по делам религий заявили, что "никогда не одобрит ранние браки", подчеркнув, что речь шла о исламском законе.
"Принуждение девочек к вступлению в брак до психологической и биологической зрелости и их до стать матерями и сформировать семью, несовместимо с исламом, согласно которому желание и согласие являются условиями для вступления в брак", - говорится в заявлении министерства.