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скриншот с видео YouTube 05.07 10:44   MIGnews.com

В Италии на поле появился огромный портрет Путина

Итальянский фермер и художник Дарио Гамбарин в преддверии саммита G-20 на своем поле при помощи трактора и плуга создал портрет Владимира Путина, сообщает ANSA.

"Это произведение появилось на свет, так как 7 и 8 июля 2017 года в Гамбурге проведут саммит сильные мира сего. И все мы надеемся, что эта встреча позволит решить актуальные мировые проблемы в сфере экономики, иммиграции. Предстоит обсудить немало: это споры по Украине, Сирии, ядерному оружию, а также обвинения во вмешательстве Москвы в американские выборы 2016 года", – сообщил автор произведения.

Изображение российского президента выполнено на участке площадью 25 тысяч квадратных метров недалеко от Вероны. По обеим сторонам от портрета стоят надписи – "G-20 2017" и "Путин" на кириллице.

Это не первая подобная работа Дарио Гамбарина. В прошлом году накануне президентских выборов в США художник в подобной технике изобразил главных претендентов на пост главы государства – Дональда Трампа и Хиллари Клинтон.
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