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www.instagram.com 06.07 01:22   MIGnews.com

Роналду обвинили в расизме из-за подписи к фото

Нападающего мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду обвинили в расизме из-за подписи к фотографии, опубликованной на странице футболиста в Instagram.

На фото спортсмен позирует около бассейна с темнокожим португальским полузащитником Жозе Семеду. "Идеальное совпадение: черный и белый шоколад", – подписал фото Роналду.

www.instagram.com


В комментариях некоторые обвинили португальца в расизме: "Теперь есть две причины ненавидеть Роналду: гомосексуализм и расизм", – написал один из пользователей. "Это определенно расизм", – написал другой пользователь.
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