06.07 01:22 MIGnews.com

Роналду обвинили в расизме из-за подписи к фото

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Нападающего мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду обвинили в расизме из-за подписи к фотографии, опубликованной на странице футболиста в Instagram.На фото спортсмен позирует около бассейна с темнокожим португальским полузащитником Жозе Семеду. "Идеальное совпадение: черный и белый шоколад", – подписал фото Роналду.В комментариях некоторые обвинили португальца в расизме: "Теперь есть две причины ненавидеть Роналду: гомосексуализм и расизм", – написал один из пользователей. "Это определенно расизм", – написал другой пользователь.